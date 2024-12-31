В праздничные дни в Крыму могут выключать мобильный интернет

В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан на полуострове возможны отключения мобильного интернета. Это касается любых операторов полуострова, материка и новых регионов, сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать»,— пояснил господин Крючков.

Он отметил, что все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будет работать.

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей региона о возможном распространении фейков в праздничные дни. По его словам, ВСУ, вероятно, попытаются усилить информационные атаки, чтобы посеять панику.

Татьяна Ручкина