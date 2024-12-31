За ночь в Севастополе сбили четыре беспилотника и два безэкипажных катера

В ночь на 31 декабря военные отразили атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито четыре воздушные цели над морем и два безэкипажных катера вблизи берега, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Он попросил не снимать и не публиковать в сети работу ПВО. Также губернатор напомнил, что в Севастополе введен режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Нарушителей будут штрафовать.

«Но речь даже не о штрафе. Поймите, что запуская фейерверки и салюты — вы создаете ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту»,— пояснил губернатор. Он отметил, что все городские службы работают в усиленном режиме.

Татьяна Ручкина