На побережье Краснодарского края собрали почти 70 000 тонн загрязненного грунта

Почти 70 тыс. тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег нашли возле пляжа «Высокий берег» до 22-го причала. По данным МЧС, очищены 7 км береговой линии в Темрюкском районе. Собирают и вывозят загрязненный грунт с 63 км. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли на Кубани 69 615 тонн загрязненного песка и грунта.

В Крыму за прошедшие сутки новых фактов выброса нефтепродуктов не выявили. С начала работ в регионе обследовали, в том числе повторно, 1012 км береговой линии, очистили более 44 км. Там собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта. В работах участвуют 76 человек и 38 единиц техники.

Татьяна Ручкина