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Коммерсантъ FM
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Курс доллара приблизился к 114 рублям

Курс доллара на международном рынке Forex впервые с 27 ноября поднялся выше 113 руб. По данным на 17:25 мск он составляет 113,74 руб./$.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс евро в это же время составляет 113,87 руб./€ (-0,97%). Стоимость юаня — 15,5 руб. (+5%).

ЦБ сообщал, что в декабре санкции отразились на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок. По версии регулятора, это привело к «усилению колебания курса», так как возник разовый повышенный спрос на валюту со стороны импортеров и компаний. На прошлой неделе ЦБ решил изменить методику расчета официального курса рубля.

Подробности — в материале «Ъ FM» «ЦБ считает иначе».

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