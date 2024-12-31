В Сочи в новогодние праздники ждут около 490 тысяч туристов

В Сочи во время новогодних и рождественских праздников ожидают около 490 тыс. туристов. Из них 200 тыс. станут однодневными туристами-экскурсантами, сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края по итогам расширенного заседания межведомственной комиссии по подготовке и проведению зимнего курортного сезона, в Сочи принимать гостей будут более 660 объектов, в том числе 52 санатория, 140 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха, 475 отелей, гостевых домов и индивидуальных средств размещения. По словам господина Прошунина, сейчас в Сочи около 120 тыс. гостей, средняя загрузка по городу составляет 75%.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков сообщил, что к работе в Сочи, в том числе на Красной Поляне, готовы более 167 краевых и муниципальных спасателей и 24 единиц спецтехники. Все аварийно-спасательные отряды оснащены необходимым оборудованием, спасатели — горнолыжным и альпинистским снаряжением.

Татьяна Ручкина