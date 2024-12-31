Перемена мест

В ушедшем году в Сочи произошел ряд громких отставок и назначений во власти, бизнесе и спорте. За увольнением Алексея Копайгородского началась череда кадровых перестановок в мэрии, словацкий хоккеист покинул сочинский клуб со скандалом, кадровые изменения произошли и на популярном горнолыжном курорте. Подробнее — в обзоре «Ъ-Сочи».

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Посыпался кадровый домик

15 мая сочинские депутаты единогласно приняли отставку главы курорта Алексея Копайгородского, которую он объяснил «переходом на работу в федеральное ведомство».

В сентябре стало известно, что экс-мэр участвует в СВО. В этом же месяце он был задержан на территории Луганской народной республики, а после доставлен в Москву, где суд арестовал его на два месяца.

Алексея Копайгородского обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По указанной статье бывшему главе Сочи грозит до десяти лет лишения свободы.

Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского до 17 февраля 2025 года. Также в ноябре суд отправил под домашний арест до 12 января супругу экс-главы Сочи Янину Копайгородскую. Ей, как и супругу, были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Оба подозреваемых вину не признают.

23 декабря МВД РФ сообщило, что экс-глава Сочи стал фигурантом нового уголовного дела. Следствие считает, что в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил от местного предпринимателя взятку в размере 43 млн руб. По мнению правоохранителей, взятка была сопряжена с вымогательством. По этому делу обвиняемые вину также не признают.

Вслед за Алексеем Копайгородским мэрию покинул советник главы Сочи Родион Пищур, который тоже стал фигурантом уголовного дела по коррупционной статье. Его и шестерых его подельников обвиняют в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах. 2 августа Центральный районный суд Сочи арестовал экс-советника на два месяца, а 31 октября продлил арест до конца года. Родион Пищур и его сообщники вину не признают.

Временно исполняющим обязанности главы Сочи 15 мая был назначен Олег Бурлев. Однако 17 июня врио стал Андрей Прошунин, ранее занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края. В июле сочинские депутаты единогласно избрали его новым главой курорта. В августе замглавы Сочи Олег Бурлев ушел из городской администрации по собственному желанию.

В июне Светлана Калинина покинула пост вице-мэра Сочи. Уточнялось, что она оставила должность по собственному желанию. Светлана Калинина работала первым заместителем курорта по экономике и финансам. В ноябре СМИ писали о ней как об управляющей дополнительным офисом Альфа-Банка «Сочинский».

Карьерные повороты

В конце сентября появилась информация об уходе Дениса Юрковского с поста руководителя сочинского «Водоканала». Причины такого решения главы предприятия не уточнялись. Сейчас директором МУП «Водоканал» в Сочи является Денис Котиков. Соответствующая информация размещена на сайте предприятия.

В конце апреля «Ъ-Кубань» писал, что гендиректор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева покинет свой пост. «Яна Перепечаева приняла решение уйти с поста генерального директора курорта “Красная Поляна” в июне 2024 года после пяти лет работы в компании и заняться собственными проектами»,— сообщали в организации.

24 июня пресс-служба курорта сообщила, что место Яны Перепечаевой займет бывший руководитель игорной зоны «Красная Поляна» Павел Перов. Через четыре дня он вступил в должность генерального директора.

Хоккей с отставками

30 апреля Дмитрий Кокорев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сочи» в связи с истечением контракта. Он возглавлял команду с января 2023 года. Также клуб объявил о завершении контракта с ассистентом главного тренера Александром Гольцем. По собственному желанию из клуба ушел тренер по физподготовке Николай Пронин. 1 мая пресс-служба ХК «Сочи» сообщила, что новым главным тренером команды назначен Сергей Зубов. Контракт с ним был подписан на два года.

В октябре ХК «Сочи» самовольно покинул словацкий нападающий Михаил Криштоф. В разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба он выражал «явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду». В клубе заявляли, что не приемлют ультимативную форму поведения Михаила Криштофа и намерены действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ.

После матча с «Витязем» 8 октября нападающий сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии. При этом агент спортсмена не подавал официального запроса по этой теме, отмечали в ХК «Сочи».

Через неделю после публикации сообщения сочинского клуба директор Швейцарской национальной лиги (NL) Денис Воше заявил, что не будет аннулировать контракт Михала Криштофа с клубом «Лангнау Тайгерс». Переход одобрила Международная федерация хоккея (IIHF).

Андрей Куценко