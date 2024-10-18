Из ХК «Сочи» самовольно ушел словацкий нападающий

Хоккейный клуб «Сочи» самовольно покинул словацкий нападающий Михаил Криштоф. В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба он выражал «явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду», сообщили в официальном Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На прошлой неделе, 8 октября, после матча с «Витязем» нападающий устно сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии. При этом, отметили в сочинском клубе, агент спортсмена официального запроса по этой теме не подавал. Заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков сообщил форварду, что клуб по-прежнему заинтересован в его услугах и не собирается разрывать действующий контракт.

«Распределение игрового времени между хоккеистами, а также их функционал являются прерогативой тренерского штаба, о чем также было заявлено игроку. К сожалению, к конструктивному диалогу игрок был не готов»,— заявили в клубе.

С хоккеистом регулярно общался и главный тренер «Сочи» Сергей Зубов. В клубе настаивают, что к игроку было проявлено максимально уважительное отношение. В частности, не имеется у «Сочи» финансовых задолженностей перед игроком.

Во вторник, 15 октября, хоккеист после тренировки самовольно покинул расположение команды. В клубе заявили, что не приемлют ультимативную форму поведения господина Криштофа и намерены действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ.

Вячеслав Рыжков