Назначен руководитель Военно-строительной компании Минобороны

Как стало известно «Ъ», приказом министра обороны генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» МО РФ (ППК ВСК) назначен Игорь Маковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Маковский

Фото: ВСК Игорь Маковский

Фото: ВСК

В свое время он закончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф. Э. Дзержинского, Калининградский госуниверситет по специальности «юриспруденция» и Северо-Западную академию госслужбы.

С 1993 по 1999 годы служил в вооруженных силах, являлся председателем совета директоров ООО «Европейская промышленная группа». Возглавлял АО «Янтарьэнерго». До назначения генеральным директором ППК ВСК руководил ПАО «Россети Центр» — управляющей компанией ПАО «Россети Центр и Приволжье». Отмечен орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ППК ВСК осуществляет реализацию самых крупных строительных проектов военного ведомства. Сейчас целый ряд ее бывших руководящих сотрудников, а также экс-замминистра Тимур Иванов, курировавший компанию от министерства, находятся под следствием.

Подробнее о деле бывшего замминистра обороны — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову оставили землю, автомобили и "Лефортово"».

Николай Сергеев