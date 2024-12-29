Лавров: Украина и Запад обсуждают перемирие, чтобы повысить потенциал ВСУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам, если они будут нацелены на «устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле"». При этом, по его мнению, обсуждение перемирия Украиной и Западом может быть связано с желанием нарастить военный потенциал украинской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь»,— сказал господин Лавров «РИА Новости».

В июне Владимир Путин в числе условий мирного урегулирования называл вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. Владимир Зеленский счел эти предложения «ультиматумными» и сказал, что не может им доверять.