Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров: Украина и Запад обсуждают перемирие, чтобы повысить потенциал ВСУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам, если они будут нацелены на «устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле"». При этом, по его мнению, обсуждение перемирия Украиной и Западом может быть связано с желанием нарастить военный потенциал украинской армии.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России "стратегического поражения". Конечно, это тупиковый путь»,— сказал господин Лавров «РИА Новости».

В июне Владимир Путин в числе условий мирного урегулирования называл вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО. Владимир Зеленский счел эти предложения «ультиматумными» и сказал, что не может им доверять.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...