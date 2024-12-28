ВВП России за 11 месяцев вырос на 4%

Рост ВВП России в ноябре 2024 года составил 3,6%, говорится в обзоре Минэкономики «О текущей ситуации в экономике» (.pdf). В период с января по ноябрь рост ВВП, по оценкам ведомства, составил 4%.

Объем промышленного производства в ноябре увеличился на 3,7%, за 11 месяцев рост составил 4,3%. Объем строительных работ в ноябре вырос на 0,5% в годовом выражении, с января по ноябрь — на 2%. Оптовая торговля выросла на 5,4% в ноябре и на 7,2% за 11 месяцев.

Грузооборот транспорта в период с января по ноябрь увеличился на 0,1%. Объем сельского хозяйства за 11 месяцев сократился на 2,6%.

В сентябре Минэкономики повысило прогноз роста ВВП в 2024 году с 2,8% до 3,9%. Центробанк прогнозировал рост ВВП на 3,5–4%. Международный валютный фонд ожидает, что ВВП России увеличится на 3,6%.

О состоянии экономики России — в публикации «Ъ» «Потянуло прохладой».