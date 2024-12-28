Проходит красной нитью

На полную мощность комплекс Grand Palais, который три года был закрыт на масштабную реставрацию, заработает в будущем июне, а пока он принимает первую выставку в преддверии большого открытия. И какую — уже показанную в Японии и Австралии ретроспективу японской художницы Тихару Сиоты «Трепет души». Монументальные инсталляции, скульптуры, макеты театральных декораций, фотографии, рисунки, архивные записи перформансов с начала 990-х — впервые ее творчество в таком масштабе представлено во Франции.

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Фото: Didier Plowy Тихару Сиота

Фото: Didier Plowy

Паутины Тихару Сиоты из красных нитей видели даже те, кто далек от мира современного искусства. После Венецианской биеннале, где она представляла Японию в 2015 году, их можно было встретить всюду: в универмагах, на арт-ярмарках, само собой, в музеях. Внушительных размеров инсталляции, сплетенные из сотен километров ниток под конкретное место, никогда не повторяются, хотя производят впечатление сделанных под копирку. Уж слишком привлекательна внешняя картинка. Оборотная же сторона, как всегда, куда глубже и страшнее. Перемещение, потеря страны, культуры и языка; отношения — близкие, далекие, международные, потонувшие в крови — темы, понятные сегодня самым разным культурам, Тихару Сиота уже много лет последовательно вплетает их в свои произведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тихару Сиота «Неопределенное путешествие», 2021 год Фото: Guan-Ming Lin Тихару Сиота «Неопределенное путешествие», 2021 год Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «Неопределенное путешествие», 2021 год Фото: Didier Plowy Следующая фотография 1 / 3 Тихару Сиота «Неопределенное путешествие», 2021 год Фото: Guan-Ming Lin Тихару Сиота «Неопределенное путешествие», 2021 год Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «Неопределенное путешествие», 2021 год Фото: Didier Plowy

Она родилась в Осаке в 1972 году, училась классическому рисунку в Киото, готовилась к академической карьере художницы. Но в тисках живописной формы, имеющей такую большую историю, ей не было комфортно. Казалось, что это не ее материал, не ее история, искусство ради искусства. Момент надлома даже в своих интервью художница обходит стороной. Стажировка в Австралии, личный кризис, радикальная смена направления. «У меня был сон,— рассказывает Сиота в автобиографическом документальном фильме, показанном на выставке,— будто я сама становлюсь краской и с каждым моим движением она становится все лучше». На утро художница купила эмалевые краски, разъедающие кожу, и покрыла себя ими с ног до головы. Потом выводила их три месяца, волосы пришлось состричь. Так появился ее перформанс «Becoming painting» (1994), принесший международное признание. В фильме поражает контраст между тихим, замкнутым человеком с детским лицом, который дает интервью, и той почти животной безжалостностью, с которой художница бичует свое тело в архивных видеозаписях перформансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тихару Сиота перформанс «Становление», 1994 год, цифровая иллюстрация

Фото: Ben Stone Тихару Сиота перформанс «Становление», 1994 год, цифровая иллюстрация

Фото: Ben Stone

Следующим поворотным моментом в ее карьере стала учеба у Марины Абрамович, чьи методы перевернули ни один юный неокрепший мир. Ради нее Тихару Сиота оставила родную Японию и отправилась в Берлин, где стала частью арт-программы Cleaning thehouse. Это авторский тренинг Абрамович, исследующий возможности тела и ума самыми изощренными и радикальными методами. Сегодня его может пройти любой желающий, ищущий новых ощущений. Сиота говорит, что боли не чувствовала, зато чувствовала тело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тихару Сиота «Возрождение и исчезновение» (деталь), 2019 год Фото: Sunhi Mang Тихару Сиота «Клетка» (деталь), 2020 год Тихару Сиота «Молитва» (деталь), 2019 год Тихару Сиота «В руке» (деталь), 2017 год Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «На Земле» (деталь), 2012 год Следующая фотография 1 / 5 Тихару Сиота «Возрождение и исчезновение» (деталь), 2019 год Фото: Sunhi Mang Тихару Сиота «Клетка» (деталь), 2020 год Тихару Сиота «Молитва» (деталь), 2019 год Тихару Сиота «В руке» (деталь), 2017 год Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «На Земле» (деталь), 2012 год

Так к нитям, которые, кстати, гуру перформанса советовала ученице оставить в прошлом, приплелось тело. Через него она пропускает все свои работы, что и придает им при всей их поэтичности физическое ощущение, и чаще всего это ощущение боли и страха. Их она воскрешает в монументальном произведении In silence, занимающем целую комнату. В ее центре — сгоревший рояль, всюду расставлены обугленные стулья и свит кокон из черных, смоляных нитей. В нем запрятан ужас детских воспоминаний Сиоты о сгоревшем доме соседей. Дым и запах гари настолько застряли в ольфакторной памяти ребенка, что до сих каждый раз при малейшем задымлении она начинает задыхаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тихару Сиота «В тишине», 2002/2024 годы Фото: Sunhi Mang Тихару Сиота «Отражение пространства и времени», 2018/2024 годы Фото: Didier Plowy Следующая фотография 1 / 2 Тихару Сиота «В тишине», 2002/2024 годы Фото: Sunhi Mang Тихару Сиота «Отражение пространства и времени», 2018/2024 годы Фото: Didier Plowy

Не обрывала Сиота и нити, связывающие ее с прошлым. Просто перенесла свои картины с холста в пространство, а клубок памяти продолжала разматывать. Те же самые руки с ранних рисунков, что открывают выставку в одной из галерей в Grand Palais, будут плести знаменитые паутины в соседнем зале. Впрочем, определение «паутина» художница не любит, предпочитает, чтобы ее живые скульптуры-инсталляции считали «рисованием в трехмерном пространстве». В свои трехмерные картины она погружает не только свое тело, но и тело зрителей, называя погружение «философией момента». Оказавшись в сердце красного кокона, увешанного тысячами ключей (проект «Ключ в руке» для Биеннале), темы выбора, памяти и возможностей, в котором можно подобрать ключи, возникают сами собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тихару Сиота, «Хранитель маленьких сувениров», 2024 год Фото: Didier Plowy Тихару Сиота, «Хранитель маленьких сувениров», 2024 год Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «Куда идти, как существовать? — Фотографии», 2010 год Следующая фотография 1 / 3 Тихару Сиота, «Хранитель маленьких сувениров», 2024 год Фото: Didier Plowy Тихару Сиота, «Хранитель маленьких сувениров», 2024 год Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «Куда идти, как существовать? — Фотографии», 2010 год

Желание делать большие инсталляции у Сиоты тоже из детства: ее родители владели небольшой фабрикой по производству деревянных ящиков для рыбы. Тысячи коробок каждый день мелькали перед ее глазами в руках безымянных рабочих, действующих как машины. Масштаб этого спектакля ее впечатлял, но машиной она быть не желала, а зрелищность того механического действа тоже пустила в дело. Часть выставки посвящена театральным декорациям Сиоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сценография Тихару Сиоты для «Мацукадзэ», Берлинская государственная опера, 2011 год

Фото: Sunhi Mang Сценография Тихару Сиоты для «Мацукадзэ», Берлинская государственная опера, 2011 год

Фото: Sunhi Mang

Со временем к красно-черной палитре добавилась белая. Какую бы форму ни принимали белоснежные плетеные скульптуры — с лестницы, ведущей на выставку, свисают не то крылья, не то коконы, не то лодки, все равно видится саван («Where we’re going»). Смерть всегда присутствовала в творчестве Сиоты, но после обнаружения у нее рака, вновь давшего о себе знать в 2017 году, белый цвет, символизирующий в Японии смерть и скорбь, появляется в ее работах все чаще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тихару Сиота «Куда Мы Идем?» 2017/2024 годы Фото: Didier Plowy Тихару Сиота Фото: Sunhi Mang Следующая фотография 1 / 2 Тихару Сиота «Куда Мы Идем?» 2017/2024 годы Фото: Didier Plowy Тихару Сиота Фото: Sunhi Mang

Для ретроспективы выделена одна длинная галерея, движение по ней организовано последовательно. Из зала в зал зритель все больше погружается в мир Сиоты, где все связано со всем если не нитями физическими, то точно метафорическими: вот художница пытается втиснуть свое голое тело в сырую землю (она и утроба матери, и поиски корней, и стремление вернуться домой); вот детские игрушки, найденные на берлинских барахолках и поселившиеся в ее мастерской этакими фантомами чьего-то детства; вот стена, выстроенная из окон Восточного Берлина, наполовину без стекол, словно без глаз (такая же стена выросла в разделенном городе между людьми); армия чемоданов, подвешенных на красных веревках финальным аккордом. Болтаются в воздухе, не то намекая на свою растерянность, не то на готовность к новым полетам. Но всюду чужие жизни и отчаянные попытки художницы вписать где-то рядом свою: «Когда я далеко от Японии, я скучаю. Но когда возвращаюсь, понимаю, что мне там уже нет места». В своем доме в парижском Grand Palais Тихару Сиота выглядит совершенно на своем месте. До 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тихару Сиота «Накопление - в поисках места назначения» 2014/2024 годы Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «Накопление - в поисках места назначения» 2014/2024 годы Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «Внутри – снаружи», 2009/2024 годы Фото: Didier Plowy Следующая фотография 1 / 3 Тихару Сиота «Накопление - в поисках места назначения» 2014/2024 годы Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «Накопление - в поисках места назначения» 2014/2024 годы Фото: Didier Plowy Тихару Сиота «Внутри – снаружи», 2009/2024 годы Фото: Didier Plowy

Мария Сидельникова