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Главные новости за 27 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Волонтеры, спасатели и спецслужбы собрали 37 тыс. тонн загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе. Из них вывезли уже 33 тыс. тонн.

В Роспотребнадзоре сообщили, что все 56 проб атмосферного воздуха и 45 проб питьевой воды, взятых на побережье Анапы и Темрюкского района, соответствуют нормативам. Также подтверждено качество 24 проб готовых блюд из полевых кухонь.

Синоптики заявили, что северо-восточный ветер уносит от побережья Анапы мазутные пятна, появившиеся после крушения нефтяных танкеров в Черном море.

Слова о том, что глава Анапы Василий Швец назвал выброшенный на берег города мазут полезным для здоровья, являются фейком, заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Россияне не аннулируют ранее купленные туры в Анапу на новогодние праздники. Но темпы бронирований туров на лето замедлились, заявили «Ъ-Кубань» в пресс-службе туроператора «Алеан».

В Краснодаре временно перекрыли движение на участке улицы Красной из-за пожара в одном из кафе в центре города.

После крушения в казахстанском Актау пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, сразу две зарубежные авиакомпании приостановили полеты в Сочи. Речь про Azerbaijan Airlines, которой принадлежал упавший лайнер, и FlyDubai.

В Краснодаре за мошенничество при строительстве подземного перехода на улице Красных Партизан будут судить директора компании «Альма Строй».

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