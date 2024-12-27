В Краснодаре осудят подрядчика, строившего переход на Красных Партизан

В Краснодаре за мошенничество при строительстве подземного перехода на улице Красных Партизан будут судить генерального подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, обвиняемый, являясь директором организации ООО «Альма Строй», заключил муниципальный договор на строительство подземного перехода на ул. Красных Партизан. Подрядчик не выполнил необходимый объем работ в срок и похитил из бюджета более 93 млн руб. Часть денег он потратил на лизинговые платежи и погашение кредиторской задолженности своей компании.

В рамках предварительного расследования в отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Представителем муниципального образования в суд было направлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Краснодара. Генподрядчик обвиняется по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

16 декабря в Краснодаре открыли подземный пешеходный переход на ул. Красных Партизан возле Краевой клинической больницы №2. В процессе реализации проекта возникли сложности с подрядчиком ООО «АльмаСтрой». Застройщик не выполнил обязательства по контракту, несмотря на авансовую оплату в размере 85% от его стоимости. В результате против компании было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Завершила проект компания ООО «СтройЮгРегион».

Алина Зорина