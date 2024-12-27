Слова мэра Анапы о полезности мазута назвали фейком

Сообщения о том, что глава Анапы Василий Швец назвал выброшенный на берег города мазут полезным для здоровья, являются фейком. В оперштабе региона заявили, что такие сообщения распространяют некоторые СМИ и анонимные телеграм-каналы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

В оперштабе отметили, что господин Швец таких заявлений не делал. «Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтеры делают все, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море», отмечают в ведомстве.

На пляжах ежедневно работают тысячи человек и сотни единиц техники. Накануне группировку ликвидаторов ЧС увеличили до 10 тыс. человек.

В оперштабе в очередной раз напомнили, что мазут вреден для здоровья. Поэтому даже при его уборке необходимо соблюдать требования безопасности: работать только в средствах индивидуальной защиты, менять фильтр масок каждые четыре часа. По окончании работ загрязненную одежду и средства индивидуальной защиты нужно собрать в герметичную тару и утилизировать как нефтепродукт.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина