В Краснодаре из-за пожара перекрыли участок главной улицы города

В Краснодаре временно перекрыли движение на участке улицы Красной. Причиной стал пожар в одном из заведений общепита, сообщает дептранс города.

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Из-за возгорания, как пояснили в ведомстве, недоступен для проезда участок улицы Красной от улицы Чапаева до улицы Карасунской. Из-за этого автобус №2Е следует по улице Октябрьской.

Как сообщают очевидцы, поблизости виден дым и слышен запах гари. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что огонь охватил 160 кв. м здания. По предварительной информации пострадавших нет.

На тушении работают 18 единиц техники и 63 специалиста. К 13:08 по мск пожар локализован.

Татьяна Ручкина