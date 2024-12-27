Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре из-за пожара перекрыли участок главной улицы города

В Краснодаре временно перекрыли движение на участке улицы Красной. Причиной стал пожар в одном из заведений общепита, сообщает дептранс города.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Из-за возгорания, как пояснили в ведомстве, недоступен для проезда участок улицы Красной от улицы Чапаева до улицы Карасунской. Из-за этого автобус №2Е следует по улице Октябрьской.

Как сообщают очевидцы, поблизости виден дым и слышен запах гари. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что огонь охватил 160 кв. м здания. По предварительной информации пострадавших нет.

На тушении работают 18 единиц техники и 63 специалиста. К 13:08 по мск пожар локализован.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...