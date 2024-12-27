На Кубани собрали 37 тысяч тонн замазученного песка

Волонтеры, спасатели и спецслужбы собрали 37 тыс. тонн загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе. Как сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, вывезли 33,5 тыс. тонн замазученного песка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Сегодня, 27 декабря, пляжи убирали почти 8 тыс. человек. Губернатор напомнил, что побережье поделили на сектора, закрепили за ними команды из всех муниципалитетов региона.

«Федеральные ведомства доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, сейчас налаживают оборудование, проводят испытания на берегу. Благодарю Морспасслужбу за эту работу»,— написал губернатор Кубани.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина