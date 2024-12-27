Роспотребнадзор подтвердил безопасность воздуха и воды в районе ЧС в Анапе

Специалисты Роспотребнадзора проводят ежедневный лабораторный контроль в зоне загрязнения береговой линии Темрюкского района и Анапы после выброса нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Мониторинг качества воздуха осуществляется как в жилых зонах, так и на территории чрезвычайной ситуации. В ведомстве сообщили, что все 56 проб атмосферного воздуха и 45 проб питьевой воды соответствуют нормативам. Также подтверждено качество 24 проб готовых блюд из полевых кухонь, еще три образца находятся на исследовании.

Роспотребнадзор напомнил волонтерам о необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и спецодежду при уборке мазута.

За последние сутки с пляжей вывезли около 5 тыс. тонн загрязненного песка. Общий объем убранного материала с начала ликвидации последствий достиг 35 тысяч тонн, из которых 28 тыс. размещены на временных полигонах хранения.

Федеральный режим ЧС в Краснодарском крае действует с 26 декабря 2024 года из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.

Лия Пацан