«Алеан»: туристы не отменяют поездки в Анапу на Новый год

Россияне не аннулируют ранее купленные туры в Анапу на новогодние праздники. Но темпы бронирований туров на лето замедлились, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Зимой, отметили сотрудники компании, туристы выбирают объекты размещения с развитой инфраструктурой — спа-центрами и открытыми подогреваемыми бассейнами. Все отели Анапы продолжают оказывают услуги на своей территории в полном объеме.

В «Алеан» уточняют, что посещение пляжа не входит в «зимний турпродукт». Поэтому возникшая после разлива нефтепродуктов ситуация не должна сказаться на отдыхе туристов на новогодних каникулах.

Бронировать туры в Краснодарский край на лето 2025 года туристы начали еще в конце августа — сентябре, напомнил туроператор. Более активные бронирования на лето должны традиционно начаться после январских каникул и в феврале. Но, как говорят представители «Алеан», на фоне экологической катастрофы сейчас сложно прогнозировать поведение туристов.

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Татьяна Ручкина