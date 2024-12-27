«Фобос»: циклон уносит мазутные пятна от берегов Кубани

Из-за северо-восточного ветра от пляжей Анапы пятна уносит вглубь акватории Черного моря. Об этом сообщает метеорологический центр «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Балканский циклон, который активно формировал воздушные потоки, постепенно смещается в сторону Турции. Сегодня его влияние на погоду в России начнет уменьшаться. В то же время ослабеют барические контрасты, которые способствовали усилению ветра в Причерноморье.

Вчера, 26 декабря, шторм охватил территорию от Черноморского побережья Кавказа до берегов Крыма. Скорость ветра в среднем составляла 18–23 м/с. Сейчас сильные порывы ожидаются в районе проливов Босфор и Дарданеллы. В то же время в российских регионах ветер ослабнет, и его средняя скорость составит 12–17 м/с.

В Анапе в течение дня ожидаются небольшие дожди. За сутки может выпасть около 5 мм осадков. Ветер будет постепенно стихать, к выходным его порывы не превысят 6–8 м/с. Однако даже слабого ветра будет достаточно, чтобы рассеять нефтяные пары, скапливающиеся в приземном слое воздуха. Это, как отмечают в центре, облегчит работу спасателей и волонтеров, которые очищают пляжи от мазута. Направление воздушных потоков останется северным, северо-восточным, что будет способствовать дальнейшему перемещению нефтяных пятен вглубь акватории Черного моря.

Алина Зорина