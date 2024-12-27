Flydubai отменила рейсы из Сочи в Дубай до 5 января
Авиакомпания Flydubai для обеспечения безопасности отменила с 28 декабря по 5 января рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ситуация затронула более 2 тыс. пассажиров.
Фото: loon.site
В авиакомпании заявили, что рейсы отменены в связи с «форс-мажором и угрозой безопасности полетов». По данным АТОР, 90% пассажиров отмененных рейсов являются клиентами туроператоров.
Сейчас турагенты пытаются минимизировать негативные последствия для туристов. Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщает, что авиакомпания ищет возможность выделить туроператорам дополнительный объем мест на рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда. Также рассматривается вариант пересадки путешественников на рейсы других авиакомпаний.