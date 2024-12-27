Главные новости за 27 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие станции «Горный институт». В девять утра, после церемонии, на которой присутствовали губернатор Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, начальник метро Евгений Козин, а также студенты «Горного», двери вестибюля открыли для горожан. Станция стала завершением Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии с запада. Она через подземку напрямую связала Васильевский остров с главным пересадочным узлом метрополитена — «Спасской».

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) продолжат выполнять рейсы в Петербург, Москву, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск после крушения лайнера Embraer в Актау. Тем не менее, со следующего дня будут приостановлены полеты в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Махачкалу, Грозный и Минеральные воды. Решение основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, который выполнял рейс Баку — Грозный. Перевозчик уточнил, что лайнер потерпел крушение «вследствие физического и технического внешнего вмешательства».

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, прописано, что актер и исполнитель удостоен этой награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Уходящий 2024 год стал для Петербурга самым успешным за последние 20 лет, а по ряду ключевых показателей — рекордным. Такую оценку в программе «Петербург. Новый взгляд» дал губернатор города Александр Беглов. По его словам, экономика набрала хороший ход. Отмечен двузначный рост в промышленности, инвестициях, туризме. По мнению градоначальника, мегаполис получил новый импульс развития, «который позволяет делать все необходимое для создания комфортной городской среды».

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области завершил строительство последнего проблемного дома в регионе – ЖК «Тридевяткино царство» в городе Мурино Всеволожского района. Квартиры там получат более 1000 семей. Разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК выдал Госстройнадзор Ленобласти.

Вечером 26 декабря на 76 км автодороги «ЮПК» под Гатчиной 29-летняя нетрезвая петербурженка за рулем каршеринга Changan не справилась с управлением. Следом машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир получили травмы. Обоих доставили в больницу. Врачи оценивают состояние петербурженки как тяжелое, ее спутника — как средней степени тяжести. Известно, что молодые люди не были пристегнуты.

Петербургский СКА добыл непростую победу в гостевом матче с «Сочи». Очередной тур чемпионата КХЛ закончился со счетом 4:5 в пользу армейцев. Это была последняя встреча команды с берегов Невы в 2024 году. Шайбы в составе армейцев забросили Захар Бардаков, Михаил Григоренко, Иван Демидов, Александр Никишин и Арсений Грицюк.

В аэропорту Пулково начали тестировать доставку багажа с помощью беспилотных колесных роботов — автономных роверов «Пиранья». На пилотном этапе устройства будут перевозить негабаритный груз и чемоданы маломобильных пассажиров, а также обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа. В дальнейшем роверы возьмут на себя дополнительно функции навигации и станут помогать пассажирам ориентироваться в терминале.

В суд будет направлено дело руководителей компании-поставщика обедов для участковых избирательных комиссий (УИК) Петербурга, члены которых попали в больницы с отравлением в период сентябрьских выборов. У них диагностировали заражение кишечной палочкой и сальмонеллой. Обвиняемыми по делу проходят глава отдела горячего питания АО «Артис-Детское Питание» Оксана Ольховикова и завпроизводством предприятия Ольга Андрианова.

Следственный отдел по городу Гатчина СУ СК России по Ленобласти после нападения бездомной собаки на людей в Коммунаре возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность), сообщает пресс-служба ведомства 27 декабря. Решение было принято после мониторинга СМИ, которые указали, что от укусов животного пострадали четыре человека: пенсионер, ребенок и двое взрослых.