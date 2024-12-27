СКА вырвал победу у «Сочи» под самый занавес встречи в последней игре 2024 года

Петербургский СКА добыл непростую победу в гостевом матче с «Сочи». Очередной тур чемпионата КХЛ закончился со счетом 4:5 в пользу армейцев. Это была последняя встреча команды с берегов Невы в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты СКА одерживают волевую победу над «Сочи» в заключительном матче КХЛ 2024 года

Фото: Пресс-служба СКА Хоккеисты СКА одерживают волевую победу над «Сочи» в заключительном матче КХЛ 2024 года

Фото: Пресс-служба СКА

Счет в игре на 7-й минуте открыл форвард южан Сергей Попов. В ответ СКА забросил две шайбы усилиями Захара Бардакова и Михила Григоренко, который реализовал большинство. Тем не менее, хозяева смогли сравнять счет под самый занавес игры. Отличился Уилл Биттен.

Во втором периоде «Сочи» продолжил давить и закономерно добился преимущества. На 31-й минуте игры Тимур Хафизов вывел хозяев вперед. Третий период стал переломным в игре. Форвард южан Артемий Кузнецов удвоил преимущество на 47-й минуте. Однако СКА проявил характер и за последние 13 минут забросил три. Сначала Иван Демидов сократил отставание в счете до одной шайбы.

Затем защитник Александр Никишин вновь сравнял счет. А за две минуты до конца игры Арсений Грицюк с передачи Тони Деанджело поставил точку в принципиальном противостоянии. Отметим, что это была последняя игра СКА в текущем году. После победы над «Сочи» армейцы занимают 4-е место в Западной конференции.

Подопечные Романа Ротенберга набрали 50 очков. Впереди «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы произвели обмен защитников с казанским «Ак Барсом». В Петербург отправился Дмитрий Юдин, в Казань — Степан Фальковский.

Андрей Маркелов