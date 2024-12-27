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Пьяная петербурженка за рулем каршеринга вылетела в кювет и врезалась в дерево

Вечером 26 декабря на 76 км автодороги «ЮПК» под Гатчиной 29-летняя нетрезвая петербурженка за рулем каршеринга Changan не справилась с управлением, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следом машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП водитель и его 32-летний пассажир получили травмы.

Обоих доставили в больницу. Врачи оценивают состояние петербурженки как тяжелое, ее спутника — как средней степени тяжести. Известно, что молодые люди не были пристегнуты. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила уголовное дело на водителя Mercedes Gelandewagen, насмерть сбившего пешехода на проспекте Энгельса.

Андрей Маркелов

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