В Петербурге перед судом предстанут сотрудницы компании-поставщика обедов для УИК

В суд будет направлено дело руководителей компании-поставщика обедов для участковых избирательных комиссий (УИК) Петербурга, члены которых попали в больницы с отравлением в период сентябрьских выборов. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу. Обвиняемыми по делу проходят глава отдела горячего питания АО «Артис-Детское Питание» Оксана Ольховикова и завпроизводством предприятия Ольга Андрианова.

Напомним, во время выборов губернатора Петербурга несколько десятков сотрудников УИКов отравились обедами, привезенными АО «Артис-Детское Питание». По факту случившегося было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей; совершенное группой лиц). Впоследствии в обедах для УИКов нашли сальмонеллу и кишечную палочку, в материалах дела речь идет о 36 отравившихся.

Как сообщили в региональном управлении СКР, следственный отдел по Адмиралтейскому району завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

«Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемых к инкриминируемому деянию»,— отметили в ведомстве.

Дарья Астанина