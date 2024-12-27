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Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе прописано, что актер и исполнитель удостоен этой награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Накануне господин Боярский отметил 75-летие. Владимир Путин поздравил артиста, пожелав ему здоровья и вдохновения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Беглов поздравил народного артиста РСФСР Боярского с 75-летием.

Татьяна Титаева

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