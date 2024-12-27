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Беглов назвал 2024 год самым успешным для Петербурга за последние двадцать лет

Уходящий 2024 год стал для Петербурга самым успешным за последние 20 лет, а по ряду ключевых показателей — рекордным. Такую оценку в программе «Петербург. Новый взгляд» в эфире телеканала «78» дал губернатор города Александр Беглов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Экономика города набрала хороший ход. Отмечен двузначный рост в промышленности, инвестициях, туризме»,— заявил, в частности, градоначальник.

По словам господина Беглова, в этом году Петербург получил новый импульс развития, «который позволяет делать все необходимое для создания комфортной городской среды: не просто выполнять, а расширять социальные обязательства».

Напомним, что 11 декабря Александр Беглов в рамках прямой линии пообщался с жителями Петербурга. Подробнее о том, как это было — в материале «Ъ-СПб» «Губернатор пошел по прямой».

Андрей Цедрик

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