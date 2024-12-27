Бездомная собака покусала четверых человек в Коммунаре

Следственный отдел по городу Гатчина СУ СК России по Ленобласти после нападения бездомной собаки на людей в Коммунаре возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность), сообщает пресс-служба ведомства 27 декабря.

Решение было принято после мониторинга СМИ, которые указали, что от укусов животного пострадали четыре человека: пенсионер, ребенок и двое взрослых.

Последний случай нападения зафиксировали 24 декабря, когда в медицинское учреждение обратился 20-летний житель Ленобласти с укушенной раной голени.

Следствие считает, что должностные лица администрации муниципального образования города Коммунар ненадлежащим образом отнеслась к обязанностям по отлову бродячих собак. Следственные действия продолжаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стая бродячих собак покусала 12-летнего подростка на Мебельной улице. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов