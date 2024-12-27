Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Алексей Косыгин» отдал швартовы

Первый танкер Arc7 со «Звезды» вышел в море на испытания

Танкер Arc7 «Алексей Косыгин», строившийся на дальневосточной верфи «Звезда», вышел в открытое море и начал швартовные и ходовые испытания, следует из данных Kpler. По данным «Ъ», испытания должны продлиться до середины февраля. При их успешном завершении танкер может быть передан проекту «Арктик СПГ-2» в первом квартале 2025 года. Однако из-за санкций США, наложенных как на сам СПГ-проект, так и на танкер, возможность его использования для отгрузок СПГ ограниченна.

Арктический танкер-газовоз «Алексей Косыгин» перед церемонией имянаречения

Арктический танкер-газовоз «Алексей Косыгин» перед церемонией имянаречения

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Арктический танкер-газовоз «Алексей Косыгин» перед церемонией имянаречения

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Танкер Arc7 «Алексей Косыгин» вышел в Уссурийский залив для ходовых и швартовных испытаний, следует из данных Kpler. Испытания должны продлиться до середины февраля, говорят источники «Ъ» среди судостроителей. Если они пройдут успешно, то танкер будет передан заказчику — проекту «Арктик СПГ-2» — уже в первом квартале.

«Ъ» направил запросы в «Роснефть» и НОВАТЭК, который владеет 60% «Арктик СПГ-2».

Головной танкер Arc7 «Алексей Косыгин» — первый из 15 судов повышенного ледового класса Arc7, которые дальневосточная судоверфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) строит для проекта «Арктик СПГ-2».

Первые пять танкеров должны были передать проекту «Арктик СПГ-2» еще в 2023 году, но сроки сдачи несколько раз переносились. Как писал «Ъ» 30 ноября, поставка первого танкера проекту ожидается в начале 2025 года, второго — в первом квартале 2025 года.

Сообщалось, что «Звезда» спустила на воду для дальнейшей достройки только три танкера из флота «Арктик СПГ-2» — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте». По данным источников «Ъ», для достройки танкера на «Звезду», остро нуждающуюся в дополнительной рабочей силе, НОВАТЭК направил до 500 сотрудников, задействованных в проектах компании.

«Звезда» испытывала сложности с достройкой танкеров после того, как южнокорейский партнер верфи — Samsung Heavy Industries ушел из РФ в 2022 году в связи с началом военных действий на Украине. Помимо этого, французская GTT (поставщик морских резервуаров для СПГ) в 2023 году также заявила о прекращении деятельности в РФ, на тот момент завершив технологическое оснащение только на двух танкерах.

Еще шесть танкеров Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» были построены на южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME), но вероятность того, что они будут переданы заказчику, крайне низка из-за санкций.

Проект «Арктик СПГ-2», как и весь его флот, а также плавучие хранилища «Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ» находятся под санкциями США. Производство СПГ на проекте было приостановлено в октябре в связи с нежеланием покупателей забирать грузы.

Поэтому главный вопрос — будет ли танкер «Алексей Косыгин» задействован в перевозках СПГ. Сейчас большая часть флота, приписываемого к проекту «Арктик СПГ-2», стоит на воде без движения. Ни одна из партий, отгруженных на танкеры в летнюю навигацию, не дошла до иностранных портов, а СПГ с них пока перегружаются в плавучие хранилища.

По оценкам главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, с условием запуска двух перевалочных комплексов «Саам ПХГ» в Мурманске и «Коряк ПХГ» на Камчатке пятью первыми газовозами Arc7, достроенными на «Звезде», можно полностью обеспечить круглогодичный вывоз СПГ с первой очереди «Арктик СПГ-2» с распределением грузопотока — 2 млн тонн на «Саам ПХГ» и 5 млн тонн на «Коряк ПХГ».

Судоверфь переносит сдачу первых Arc7 на начало 2025 года

Он уточняет, что если к отгрузкам привлечь еще три газовоза Arc4, которые уже есть у проекта «Арктик СПГ-2», то можно осуществлять круглогодичный вывоз на Запад («Саам ПХГ») и СПГ со второй очереди «Арктик СПГ-2». Круглогодичное плавание таких судов, в том числе и под ледокольной проводкой, допустимо правилами плавания по Севморпути. «Но на практике возможность использования первого танкера Arc7 и последующих зависит от того, удастся ли продать грузы подсанкционного проекта конечному покупателю»,— заключает господин Григорьев.

Татьяна Дятел

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...