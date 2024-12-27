«Алексей Косыгин» отдал швартовы

Танкер Arc7 «Алексей Косыгин», строившийся на дальневосточной верфи «Звезда», вышел в открытое море и начал швартовные и ходовые испытания, следует из данных Kpler. По данным «Ъ», испытания должны продлиться до середины февраля. При их успешном завершении танкер может быть передан проекту «Арктик СПГ-2» в первом квартале 2025 года. Однако из-за санкций США, наложенных как на сам СПГ-проект, так и на танкер, возможность его использования для отгрузок СПГ ограниченна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арктический танкер-газовоз «Алексей Косыгин» перед церемонией имянаречения

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Арктический танкер-газовоз «Алексей Косыгин» перед церемонией имянаречения

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Танкер Arc7 «Алексей Косыгин» вышел в Уссурийский залив для ходовых и швартовных испытаний, следует из данных Kpler. Испытания должны продлиться до середины февраля, говорят источники «Ъ» среди судостроителей. Если они пройдут успешно, то танкер будет передан заказчику — проекту «Арктик СПГ-2» — уже в первом квартале.

«Ъ» направил запросы в «Роснефть» и НОВАТЭК, который владеет 60% «Арктик СПГ-2».

Головной танкер Arc7 «Алексей Косыгин» — первый из 15 судов повышенного ледового класса Arc7, которые дальневосточная судоверфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) строит для проекта «Арктик СПГ-2».

Первые пять танкеров должны были передать проекту «Арктик СПГ-2» еще в 2023 году, но сроки сдачи несколько раз переносились. Как писал «Ъ» 30 ноября, поставка первого танкера проекту ожидается в начале 2025 года, второго — в первом квартале 2025 года.

Сообщалось, что «Звезда» спустила на воду для дальнейшей достройки только три танкера из флота «Арктик СПГ-2» — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте». По данным источников «Ъ», для достройки танкера на «Звезду», остро нуждающуюся в дополнительной рабочей силе, НОВАТЭК направил до 500 сотрудников, задействованных в проектах компании.

«Звезда» испытывала сложности с достройкой танкеров после того, как южнокорейский партнер верфи — Samsung Heavy Industries ушел из РФ в 2022 году в связи с началом военных действий на Украине. Помимо этого, французская GTT (поставщик морских резервуаров для СПГ) в 2023 году также заявила о прекращении деятельности в РФ, на тот момент завершив технологическое оснащение только на двух танкерах.

Еще шесть танкеров Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» были построены на южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME), но вероятность того, что они будут переданы заказчику, крайне низка из-за санкций.

Проект «Арктик СПГ-2», как и весь его флот, а также плавучие хранилища «Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ» находятся под санкциями США. Производство СПГ на проекте было приостановлено в октябре в связи с нежеланием покупателей забирать грузы.

Поэтому главный вопрос — будет ли танкер «Алексей Косыгин» задействован в перевозках СПГ. Сейчас большая часть флота, приписываемого к проекту «Арктик СПГ-2», стоит на воде без движения. Ни одна из партий, отгруженных на танкеры в летнюю навигацию, не дошла до иностранных портов, а СПГ с них пока перегружаются в плавучие хранилища.

По оценкам главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, с условием запуска двух перевалочных комплексов «Саам ПХГ» в Мурманске и «Коряк ПХГ» на Камчатке пятью первыми газовозами Arc7, достроенными на «Звезде», можно полностью обеспечить круглогодичный вывоз СПГ с первой очереди «Арктик СПГ-2» с распределением грузопотока — 2 млн тонн на «Саам ПХГ» и 5 млн тонн на «Коряк ПХГ».

Он уточняет, что если к отгрузкам привлечь еще три газовоза Arc4, которые уже есть у проекта «Арктик СПГ-2», то можно осуществлять круглогодичный вывоз на Запад («Саам ПХГ») и СПГ со второй очереди «Арктик СПГ-2». Круглогодичное плавание таких судов, в том числе и под ледокольной проводкой, допустимо правилами плавания по Севморпути. «Но на практике возможность использования первого танкера Arc7 и последующих зависит от того, удастся ли продать грузы подсанкционного проекта конечному покупателю»,— заключает господин Григорьев.

Татьяна Дятел