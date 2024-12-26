Главные новости за 25 декабря. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростова увеличили стоимость строительства второй очереди кладбища на 300 млн рублей. Повторный аукцион открыт на портале госзакупок.

Судоходная компания «Дон» закажет четыре плавучих пристани за 160 млн рублей. Их используют для швартовки судов «Валдаев» и «Метеоров».

Василий Голубев завел новый Telegram-канал на должности сенатора. На него подписались уже более сотни человек.

Эвакуация авто подорожает в Ростове до 3,8 тысяч рублей. Цены продолжат расти в течение следующих четырех лет.

В Ростовской области количество погибших в ДТП детей выросло на 20%. В январе-ноябре на донских дорогах погибли 24 ребенка.

В Таганроге срабатывала воздушная тревога. Серены работали в течение получаса.

Почти треть посеянных на Дону озимых находится в проблемной зоне. Аграрии рассчитывают на благоприятную погоду.

Кибермошенники украли у жителей Ростовской области 2,5 млрд рублей за 2024 год. Потерпевшими признали 11 тыс. человек.

Акции «ТНС энерго Ростов-на-Дону» упали в цене на 31% за год. Их цена составила 2,3 руб. за бумагу.

Центробанк объяснил рост цен на масло в Ростовской области. Он связан с повышением стоимости упаковки, сырья и человеческого труда.