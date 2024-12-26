Кибермошенники украли у жителей Ростовской области 2,5 млрд рублей

В январе—ноябре 2024 года кибермошенники нанесли ущерб жителям Ростовской области на сумму около 2,5 млрд руб. В качестве потерпевших установлено более 11 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по региону Андрей Кухтинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Кухтинова, ежемесячно в регионе регистрируется около 1,5 тыс. IT-преступлений. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 4,9%. При этом их раскрываемость увеличилась на 3,5%.

Часто мошенники активизируются перед праздниками, отметила управляющая отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

«Злоумышленники стали чаще использовать новый инструмент — дипфейк-технологии. Они взламывают аккаунт человека в соцсетях, получают доступ к его видео и голосовым сообщениям, с помощью ИИ создают его цифровой прообраз и через нейросети озвучивают информацию, нужную мошенникам. Затем эти голосовые сообщения рассылаются друзьям или родственникам»,— отметила госпожа Леонтьева в выступлении перед журналистами.

Она добавила, что часто злоумышленники отправляют жертвам ссылки с просьбой проголосовать в каком-либо конкурсе за детей или других родственников. При открытии ссылке в устройство пользователя проникает вирус, который дает преступникам доступ к банковским приложениям.

Кристина Федичкина