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Почти треть посеянных на Дону озимых находится в проблемной зоне

Из посеянных в этом году в Ростовской области 2,9 млн га озимых культур 30% находятся в проблемной зоне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Юрия Слюсаря, вопрос о пересеве зерна не стоит, поскольку аграрии рассчитывают на то, что погода улучшится и пропорция будет уменьшаться в пользу благоприятной почвы.

В Ростовской области также ведется подготовка к севу яровых культур, который начнется уже в следующем году. Покрыть ими планируют около 2 млн га. Для этого потребуется 130,3 тыс. т. семян, из которых уже заготовлены 57 тыс. т. или 44%, 6,5 тыс. т. семян – высшего сорта. В 2025 году аграрии региона намерены довести долю отечественных семян кукурузы до 68%, подсолнечника – до 57%.

До конца текущего года сельхозпредприятия закупят оставшиеся удобрения, которых в наступающем году потребуется 636 тыс. т. Кроме того, в этом году донские аграрии приобрели 765 самоходных машин и около 2700 единиц прочей сельхозтехники

Дмитрий Ковалевский

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