Центробанк объяснил рост цен на масло в Ростовской области

Рост цен на сливочное масло в Ростовской области обусловлен возросшими затратами производителей на сырье, логистику, упаковку и зарплаты сотрудникам на фоне дефицита кадров. Такое объяснение публикует пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Ростов», в ноябре медианная цена упаковки сливочного масла на Дону выросла на 30% в сравнении с предыдущим месяцем. По информации Центробанка, прирост цен на продовольственные товары с начала года достиг 10,70% после 9,65% в октябре. В целом, уровень инфляции в регионе остается ниже среднего по России значения – 8,65% против 8,88 по стране.

Стоимость услуг в Ростовской области с начала года выросла на 10,5%. А цены на непродовольственные товары практически не изменились относительно октября, в последний осенний месяц их годовой прирост составил 5%. В частности, в связи со спадом предложения на внутреннем рынке подорожало моторное топливо. Падение курса рубля отразилось на стоимости зависимых от валюты товаров, таких как парфюм, электроника и бытовые приборы.

Дмитрий Ковалевский