Власти Ростова увеличили стоимость строительства второй очереди кладбища на 300 млн рублей

Администрация Ростова объявила конкурс на выбор подрядчика для строительства второй очереди кладбища «Ростовское». Об этом сообщают «Ведомости-Юг» со ссылкой на сайт госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Начальная (максимальная) стоимость закупки заявлена на уровне 1,87 млрд руб.

Это будет повторный конкурс. Итоги первого планировали подвести в начале декабря. Однако, в прошлом месяце власти города отменили закупку.

В рамках повторного конкурса стоимость закупки стала больше на 300 млн руб.

Избранный по итогам конкурса подрядчик будет должен исполнить работы по строительству второй очереди кладбища до 26 апреля 2026 года. Участок под проект составляет 39,9 га, из которых 9,8 га займут дороги и иные покрытия, 7,7 га отойдут под зеленые насаждения. Для размещения могил останется 19,9 га.

Также планируется строительство крематория мощностью шесть кремаций в день по 70 минут каждая.

Первая очередь кладбища «Ростовское» была запущена в работу в 2019 году. Участок площадью 40 га рассчитан на 30 000 захоронений. По данным «Ведомости-Юг», в ноябре объем заполнения кладбища составлял 98%.

Сергей Иванов