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Эвакуация авто подорожает в Ростове до 3,8 тысяч рублей

С начала 2025 года в хозяев неправильно припаркованных авто обяжут платить за эвакуацию машины 3860 руб. Как следует из постановления Региональной службы по тарифам, в следующем году стоимость работы эвакуатора вырастет на 245 руб.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ежегодное повышение тарифов продолжится, и уже в 2028 году эвакуация автомобиля на штрафстоянку обойдется ростовчанам в 4168 руб. Повысить намерены и стоимость пребывания легковушки на штрафстоянке: с 2025 года — до 24 руб./час, с 2028 — до 27,5 руб./час. Аналогичное повышение тарифов ждет и другие категории транспорта.

Из документов ведомства также стали известны цены на буксировку задержанных маломерных судов, включая гидроциклы и надувные лодки, в Ростовской области. Эвакуация обойдется почти в 4 тыс. руб., если ненадувную лодку потребуется поднять на берег, а затем спустить на воду при помощи автокрана, стоимость услуги вырастет до 12,5 тыс. руб.

Дмитрий Ковалевский

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