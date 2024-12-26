Акции «ТНС энерго Ростов-на-Дону» упали в цене на 31% за год

С начала года стоимость ценных бумаг компании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» просела на 31% до 2,32 руб. за акцию или 2320 руб. за лот. На рубеже 2023 и 2024 годов одна акция ростовской «дочки» ГК «ТНС энерго» оценивалась в 3,6 руб., а годовой пик пришелся на начало апреля, когда за ценную бумагу давали 5,8 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Акции компании «взлетели» в цене более чем в четыре раза за пару недель летом 2023 года, достигнув в августе исторического максимума в 8,9 тыс. руб. за один лот в тысячу акций. После этого начался планомерный спад стоимости ценных бумаг. Отметим, что динамика цен акций филиалов ГК «ТНС энерго» практически совпадает с показателями материнской компании, которая не выплачивала дивиденды своим акционерам по итогам последних восьми лет.

Дмитрий Ковалевский