Судоходная компания «Дон» закажет четыре плавучих пристани за 160 млн рублей
АО «Судоходная пассажирская компания «Дон» (СПК «Дон») объявила конкурс на изготовление и доставку четырех плавучих металлических причалов для швартовки пассажирских судов типа «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» с целью посадки/высадки пассажиров. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Начальная конкурсная цена определена на уровне 160 млн руб.
Причалы должны иметь конструкцию на закольных сваях с секционным трапом-сходней. Подрядчик будет обязан доставить их в станицы Старочеркасскую. Пухляковскую, Романовскую и Семикаракорск.
Правительство Ростовской области в 2023 году объявило о запуске туристических речных и морских перевозок пассажиров судами на подводных крыльях. Для управления пассажирским транспортом была учреждена судоходная пассажирская компания «Дон».