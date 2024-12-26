Судоходная компания «Дон» закажет четыре плавучих пристани за 160 млн рублей

АО «Судоходная пассажирская компания «Дон» (СПК «Дон») объявила конкурс на изготовление и доставку четырех плавучих металлических причалов для швартовки пассажирских судов типа «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р» с целью посадки/высадки пассажиров. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Начальная конкурсная цена определена на уровне 160 млн руб.

Причалы должны иметь конструкцию на закольных сваях с секционным трапом-сходней. Подрядчик будет обязан доставить их в станицы Старочеркасскую. Пухляковскую, Романовскую и Семикаракорск.

Правительство Ростовской области в 2023 году объявило о запуске туристических речных и морских перевозок пассажиров судами на подводных крыльях. Для управления пассажирским транспортом была учреждена судоходная пассажирская компания «Дон».

Сергей Иванов