Воздушная тревога в Таганроге отменена

В Таганроге отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее горожан призвали спуститься в подвалы домов или на нижние этажи. Сирены работали около получаса. Информации о повреждениях не поступало.

До этого опасность атаки с воздуха в Таганроге объявляли 23 декабря. Тогда граждане пожаловались на то, что часть укрытий оказалась закрыта. Светлана Камбулова подняла этот вопрос на совещании с представителями ТСЖ и управляющих компаний. Кроме того, в городе устанавливают «умные домофоны», которые будут автоматически открывать двер убежищь при срабатывании сирен.

Дмитрий Ковалевский