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Коммерсантъ FM
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Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 2025 года

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушения ПДД. Согласно документу, с 1 января 2025 года повышаются в полтора раза санкции по 11 составам правонарушений, в том числе за превышение скорости, проезд на красный свет и езду без ремня безопасности. Документ также сокращает скидку на оперативную оплату постановлений с 50% до 25%.

В частности, документ увеличивает штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 до 750 руб., за вождение в пьяном виде — с 30 тыс. до 45 тыс. руб. За проезд на красный сигнал светофора штраф увеличен с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., за езду по обочине — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Меняется также механизм, с помощью которого водитель может снизить штраф, оплатив его за определенный срок. Раньше у водителя была возможность оплатить штраф со скидкой 50%, если оплата будет произведена в течение 20 дней после выдачи постановления. Новые нормы сокращают скиду до 25%, но увеличивают период ее действия до 30 дней.

Поправки о повышении штрафов были внесены в конце ноября 2024 года. 12 декабря, во время рассмотрения проекта Госдумой во втором и третьем чтениях, зампредкомитета по госстроительству Даниил Бессарабов («Единая Россия») говорил, что цель инициативы — снизить аварийность и число правонарушений. По его словам, по части составов штрафы не пересматривались более десяти лет. С 2018 года, по данным господина Бессарабова, количество нарушений ПДД выросло на 85%.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Штрафы способны на большее».

Полина Мотызлевская

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