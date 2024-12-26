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Коммерсантъ FM
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Дом из фильма «Один дома» куплен прямо перед Рождеством

Расположенный в пригороде Чикаго особняк, в котором снималась вышедшая в 1990 году и ставшая культовой комедия «Один дома» с Маколеем Калкином в главной роли, нашел покупателя накануне Рождества. На сайте агентства недвижимости Coldwell Banker Realty у объявления о продаже дома появилась пометка, означающая, что продавец принял предложение потенциального покупателя.

Кадр из фильма «Один дома»

Кадр из фильма «Один дома»

Фото: 20th Century Fox

Кадр из фильма «Один дома»

Фото: 20th Century Fox

Особняк был выставлен на продажу в мае текущего года за $5,25 млн. До этого его продали за $1,58 млн в 2012 году, и новые хозяева сделали внутри масштабную перепланировку и ремонт, в частности, добавив большой зимний сад, спортивный зал с площадкой для игры в баскетбол и кинозал. Изменилась и главная лестница на второй этаж, по которой главный герой съезжал вниз на санках.

Внутри этого особняка снималось лишь несколько эпизодов «Один дома», основные съемки велись в спортзале соседней школы. Маколей Калкин рассказал нескольким американским СМИ, что и сам подумывал о покупке этого особняка «просто для смеха». У него была идея превратить его в аттракцион, чтобы поклонники фильма могли приходить и, например, съезжать на санках с лестницы или разыгрывать другие сцены. Но, по словам актера, в эти планы вмешалась жизнь. «У меня дети. Я занятой человек»,— объяснил он.

Алена Миклашевская

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