Мессенджеры призвали к порядку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Роскомнадзор 13 декабря вынес решение о блокировке в России мессенджера Viber (Viber Media). Поводом стало «нарушение требований российского законодательства к организаторам распространения информации». По данным Mediascope, Viber занимал третье место по популярности у россиян, уступая лишь WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram.

WhatsApp 20 декабря Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации, как и приложение для звонков Skype. Теперь компании обязаны в течение года хранить информацию пользователей, а также по запросу передавать ее правоохранительным органам либо могут быть тоже заблокированы.