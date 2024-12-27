Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мессенджеры призвали к порядку

Viber заблокирован, WhatsApp и Skype — в реестре распространителей информации

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Роскомнадзор 13 декабря вынес решение о блокировке в России мессенджера Viber (Viber Media). Поводом стало «нарушение требований российского законодательства к организаторам распространения информации». По данным Mediascope, Viber занимал третье место по популярности у россиян, уступая лишь WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram.

WhatsApp 20 декабря Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации, как и приложение для звонков Skype. Теперь компании обязаны в течение года хранить информацию пользователей, а также по запросу передавать ее правоохранительным органам либо могут быть тоже заблокированы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...