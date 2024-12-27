Покорение «Эльбруса»

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Разработчика процессоров «Эльбрус», компанию АО МЦСТ, в конце сентября передали под внешнее управление прямого конкурента — НПЦ «Элвис», сообщали «Ведомости». Как сообщало издание, ссылаясь на собеседника в Минпромторге, АО МЦСТ «могло сорвать сроки выполнения гособоронзаказа».

После начала военных действий на Украине крупнейшее предприятие по производству процессоров тайваньская TSMC отказалась сотрудничать с российскими организациями, в том числе с МЦСТ, которая производила на этой фабрике процессоры «Эльбрус» (см. “Ъ” от 27 февраля 2022 года).

Однако участники рынка попросили пересмотреть решение властей о передаче МЦСТ под внешнее управление, так как в таком случае могут сорваться сделки компании с Индией и Китаем (см. “Ъ” от 9 октября).