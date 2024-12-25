В Екатеринбурге все парковки станут бесплатными на новогодние выходные

Власти Екатеринбурга отменили оплату за парковку на платных стоянках города во время новогодних выходных. В период с 29 декабря по 8 января парковка по всему городу будет бесплатной, следует из постановления администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Документ подписал замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин. «Установить, что работа платных парковок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Екатеринбург" осуществляется без взимания платы за размещение транспортных средств»,— сказано в постановлении.

Напомним, администрация Екатеринбурга в 2025 году планирует ввести «подписку» на платную парковку. Предполагается, что ее стоимость составит 3 тыс. руб. в год, то есть чуть больше 8 руб. в день. Сейчас специалисты мэрии готовят нормативно-правовую базу для нововведения.

Ирина Пичурина