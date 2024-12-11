Власти Екатеринбурга введут «подписку» на платную парковку за 3 тыс. руб. в год

Власти Екатеринбурга в 2025 году планируют ввести «подписку» на платную парковку. Как сообщили в городской администрации, планируется, что ее стоимость составит 3 тыс. руб. в год, то есть чуть больше 8 руб. в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Благодаря инициативе горожане, живущие вдоль улиц, где обустроены платные городские парковки, смогут безлимитно оставлять там автомобили за небольшую сумму», — говорится в сообщении с уточнением, что сейчас специалисты мэрии готовят нормативно-правовую базу для нововведения, составляют список резидентов, модернизируют программно-аппаратный комплекс, который будет фиксировать номера припаркованных машин и проверять оплату.

Напомним, на участках 44 улиц в Екатеринбурге установят дорожные знаки, запрещающие парковку и остановку автомобилей. В частности, знаки установят на ул. Фрунзе (от ул. Чапаева до ул. 8 Марта), п. Университетский (от ул. Куйбышева до ул. Народной Воли), ул. Чернышевского (от ул. Малышева до ул. Радищева), ул. Репина (правый съезд на улицу Токарей в сторону Крауля) и ул. Мамина Сибиряка (от ул. Шевченко до пр. Ленина).

Мария Шараева