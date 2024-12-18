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На Свердловскую область 25 декабря упадут обломки ракеты

25 декабря планируется пуск ракеты носителя «Союз-2-1б» с космодрома Байконур. Как сообщили в администрации Карпинска (Свердловская область), составные части космического корабля упадут на территории Свердловской области и Пермского края.

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

С 22 по 27 декабря жителям городского округа Карпинск запрещено находиться в местах возможного падения частей ракеты. Это территория в 20 км севернее поселка Кытлым; в 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи; в 17 км западнее поселка Сосновка; в 4-5 км южнее границ заповедника «Денежкин камень» и в 2-3 км севернее Конжаковского горного массива.

При попадании обломков ракеты в нижние слои атмосферы местные жители могут слышать сильный грохот и видеть свечение. В качестве топлива в ракете используется малотоксичный авиационный керосин, а окислителем служит жидкий кислород. Во время работы двигателей ракеты топливо практически полностью расходуется, и на землю падают пустые обломки. В ступенях ракеты нет радиационно-опасных веществ. Основную угрозу представляют падающие части для людей, находящихся в зоне падения, таких как туристы, охотники и рыбаки.

После падения частей ракеты научные сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН проводят исследования по оценке состояния окружающей среды в районе падения включая отбор проб снежного покрова для анализа на загрязнение ракетным топливом.

Напомним, обломки пущенной с Байконура ракеты упали в районе Карпинска в апреле. По словам главы города Андрея Клопова, грохот можно было услышать даже в Краснотурьинске, а вот свечения видно не было.

Анна Капустина

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