Господдержка переключилась на семьи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

1 июля завершилось действие программы льготной ипотеки на новостройки, которая стартовала еще в апреле 2020 года. В этом году она позволяла приобрести жилье под 8% годовых. Это была самая массовая программа — по ней было выдано около 1,6 млн кредитов более чем на 6 трлн руб. За все время действия ее доля составила 21% от общего количества ипотечных кредитов, или около 56% от всей выдачи ипотеки с господдержкой.

Теперь на первое место вышла госпрограмма «Семейная ипотека», с 1 июля подвергнутая модернизации. К настоящему времени в рамках этой программы было выдано около 1,3 млн кредитов на сумму 6 трлн руб. На сегодня на эту программу приходится более 85% от всей выдачи ипотеки с господдержкой.

В связи с высоким спросом на «Семейную ипотеку» лимиты по ней заканчивались несколько раз. В результате 15 декабря 2024 года был внедрен новый механизм, по которому перераспределение доступных объемов между банками будет осуществляться после исчерпания совокупного лимита на 95%. Оставшиеся 5% поделят согласно доле банков в выдаче кредитов за последние шесть месяцев. Кроме того, были выделены дополнительные средства в размере 2,4 трлн руб.