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Главные новости за 24 декабря. Сочи

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина не признают вину по новому уголовному делу.

Готовность строительства будущего концертного цента в Сириусе оценивается в 95%. Мебель для центра разрабатывается отечественными промышленными дизайнерами в контексте архитектуры здания.

В новогодние праздники на сетях СКЖД запустят дополнительные поезда. В частности, больше составов отправятся из Новороссийска, Адлера и других городов в Москву.

Ученые предупреждают о возможном сокращении популяции рыб в Черном море, а также о риске утратить эндемичные виды животных. Это связано с разливом мазута в Черном море, из-за чего уже гибнут птицы, рыбы, дельфины.

Рынок краткосрочной аренды в Сочи увеличился на 18% по сравнению с предыдущими периодами.

В Сочи под судом оказались шесть человек, подозреваемых в мошенничестве при строительстве городских сетей водоснабжения и водоотведения. Ущерб оценили в 90 млн руб.

Сочинский институт РУДН направил группу волонтеров в поселок Джемете для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. В составе группы – студенты Учебно-научного департамента биомедицинских, ветеринарных и экологических направлений из России и Туркменистана.

Сочи стал лидером Краснодарского края по темпам роста собственных доходов. К декабрю 2024 года доходная часть городского бюджета достигла 33,8 млрд руб., что на 20% больше показателей прошлого года.

В Сочи в преддверии новогодних праздников специалисты подготовили культурные программы, охватывающие горные и прибрежные кластеры города. Более 130 мероприятий с участием свыше 600 артистов пройдут на курорте.

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