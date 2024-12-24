Экс-мэр Сочи Копайгородский и его жена не признают вину в коррупционном деле
Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина не признают вину по новому уголовному делу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова, представляющего интересы жены бывшего градоначальника.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Ни по первому, ни по второму уголовному делу Копайгородские вину не признают», – заявил защитник.
По данным следствия, чиновник подозревается в получении через супругу взятки размером 43 млн руб. За это вознаграждение градоначальник якобы должен был обеспечить предпринимателю благоприятные условия для развития бизнеса и покровительство.
«Ъ-Сочи» писал, что, как считают следователи, экс-мэр получил взятку от предпринимателя, а посредником выступила Янина Копайгородская. Также правоохранители заявляют, что взятка была сопряжена с вымогательством. Параллельно продолжается расследование в отношении супругов Копайгородских уголовного дела о растрате.