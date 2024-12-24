Экс-мэр Сочи Копайгородский и его жена не признают вину в коррупционном деле

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина не признают вину по новому уголовному делу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова, представляющего интересы жены бывшего градоначальника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ни по первому, ни по второму уголовному делу Копайгородские вину не признают», – заявил защитник.

По данным следствия, чиновник подозревается в получении через супругу взятки размером 43 млн руб. За это вознаграждение градоначальник якобы должен был обеспечить предпринимателю благоприятные условия для развития бизнеса и покровительство.

«Ъ-Сочи» писал, что, как считают следователи, экс-мэр получил взятку от предпринимателя, а посредником выступила Янина Копайгородская. Также правоохранители заявляют, что взятка была сопряжена с вымогательством. Параллельно продолжается расследование в отношении супругов Копайгородских уголовного дела о растрате.

Вячеслав Рыжков