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Мебель концертного зала в Сириусе станет частью инженерных сетей – архитектор

Готовность строительства будущего концертного цента в Сириусе оценивается в 95%. Мебель для центра разрабатывается отечественными промышленными дизайнерами в контексте архитектуры здания. Предполагается, что кресла будут выполнять функцию воздуховода и станут частью инженерных сетей. О нестандартных решениях рассказал главный архитектор проекта Андрей Литвинов.

Фото: пресс-служба Сириуса

Фото: пресс-служба Сириуса

В камерном и главном залах концертного комплекса предусмотрена необычная система вентиляции. Воздуховод искусственно удлинен за счет своей формы: он не прямой, а зигзагообразный. Благодаря этому воздух будет заходить в помещение более плавно и переходить под кресла. В ножки сидений встроено продолжение воздуховода, то есть мебель становится частью инженерной конструкции.

«Большое внимание мы уделяем натуральному природному контексту этого центра. Например, в интерьере будут водопады по стенам и искусственные водные глади, а фасадная керамика – это натуральная глина без окраски, покрытая глазурью. Мы много времени провели в лаборатории, чтобы подобрать нужный оттенок, который при различном освещении «играл» бы по-разному, по-особенному», - подчеркнул Андрей Литвинов.

Он отметил, что при проектировании комплекса учитывался природный контекст территории: силуэт гор отражен в параметрической форме и материалах фасада здания, горные реки, водопады и музыка воды – в парке и внутреннем наполнении.

«До Олимпиады здесь не было никакой застройки, поэтому преемственность здания – природа Кавказских гор. Если бы он создавался внутри городской среды, то отражение было бы в чем-то другом. Но для нас важен природный контекст. Материал, форма – все это природная бионика», – добавил архитектор.

После того, как здание будет открыто, гости смогут приобрести сувенирную продукцию. Например, кусочек глины в глазури, из которого сделан центр. Организаторы считают, что таким образом зрители смогут увести в свои регионы «кусочек Сириуса».

Строительство концертного комплекса началось в 2020 году. Внешне здание напоминает горный массив, на фоне которого оно и возводится. Его фасад выполнен в нестандартной геометрии, поэтому по периметру всего объекта его облик не повторяется. Центральный зал будет рассчитан на 1,2 тыс. мест. Его главная особенность – оркестровая раковина, которая сможет перемещаться по залу и перестраивать пространство под разные форматы выступлений, например, от оперы к балету, не теряя качество звука. Акустика помещения выполняется под руководством известного специалиста Ясухисы Тайоты. Он же проектировал акустику более 90 залов по всему миру, в том числе концертный зал Мариинского театра.

Александра Каверина

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