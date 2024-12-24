Черноморское побережье может утратить краснокнижных животных

Ученые предупреждают о возможном сокращении популяции рыб в Черном море, а также о риске утратить эндемичные виды животных. Это связано с розливом мазута в Черном море, из-за чего уже гибнут птицы, рыбы, дельфины. Об этом «Ъ-Сочи» сообщил ведущий научный сотрудник Международного центра экологии Университета «Сириус» Андрей Гринько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Токсичное воздействие на обитателей моря уже наблюдается, вполне возможно сокращение популяции рыб в ареале воздействия загрязнения, происходит гибель птиц (слипание перьев от мазута) и дельфинов. Могут пострадать виды животных, занесенных в красную книгу, возникает риск утраты популяции эндемичных видов», — рассказал он.

Масштаб происшествия до конца не оценен, поэтому ученые не берутся давать прогнозы о сроках восстановления флоры и фауны. Предполагается, что длительные последствия катастрофы будут ощущаться еще несколько лет.

«Очень сложно будет удалить попавшие в донные осадки скопления мазута, и воздействие на фауну и флору этой экосистемы может быть длительным и довольно значительным», — добавил ученый.

15 декабря в Керченском проливе произошел разлив мазута. Его вынесло на берег в районе Анапы. По данным МЧС, сегодня от нефтепродуктов очищены более 40 км пляжей, вывезено более 17 тыс. тонн загрязненного песка. Спасатели, волонтеры и специалисты различных организаций спасают птиц и животных, отмывая их от мазута. Уже известно о нескольких десятках погибших птиц и дельфинов.

Александра Каверина