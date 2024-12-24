Из Новороссийска и Адлера запустят дополнительные поезда в Москву

В новогодние праздники на сетях СКЖД запустят дополнительные поезда. В частности, больше составов отправятся из Новороссийска, Адлера и других городов в Москву, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Всего на СКЖД в ближайшие три недели будут курсировать 32 дополнительных пары поездов дальнего следования. С 23 декабря по 13 января они выполнят 559 рейсов. А это в 1,3 раза больше чем за такой же период 2023-2024 годов», – говорится в публикации.

В СКЖД ожидают, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря. Также повышенный пассажиропоток ожидают 8 и 12 января.

В границах СКЖД дополнительные рейсы назначены из Ростова-на-Дону до станций Имеретинский Курорт, Кисловодск, Роза Хутор и Черкесск. Больше составов отрпавится из Анапы, Новороссийска и Черкесска в Санкт-Петербург.

Уточняется, что для люибетелей горнолыжного отдыха назначены две «Лыжные стрелы». Это ночной поезд из Ростова-на-Дону на курорт Роза Хутор и «Ласточка» из Ростова-на-Дону в Черкесск. В СКЖД напомнили, что в праздники на сетях будут курсировать туристический поезд «Сочи» из Туапсе в Гагру и пригородный состав на паровозной тяге из Ростова-на-Дону в Таганрог.

Вячеслав Рыжков